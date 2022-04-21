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Haberler Galeri Garip'in Fatoş'u bir güldürmüş bir ağlatmıştı! Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'u siz bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:56

Garip'in Fatoş'u bir güldürmüş bir ağlatmıştı! Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'u siz bir de şimdi görün!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? 42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Garip’in Fatoş’u bir güldürmüş bir ağlatmıştı! Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’u siz bir de şimdi görün!

Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor.

Garip’in Fatoş’u bir güldürmüş bir ağlatmıştı! Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’u siz bir de şimdi görün!

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

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Garip’in Fatoş’u bir güldürmüş bir ağlatmıştı! Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’u siz bir de şimdi görün!

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Garip’in Fatoş’u bir güldürmüş bir ağlatmıştı! Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’u siz bir de şimdi görün!

42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Garip’in Fatoş’u bir güldürmüş bir ağlatmıştı! Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’u siz bir de şimdi görün!

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

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