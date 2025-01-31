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Haberler Galeri Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen'den "yok artık" dedirten hamle
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 06:45

Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen'den "yok artık" dedirten hamle

Gazeteci Tuğba Kalçık, gündemdeki olayları keskin bir dille yorumlamaya devam ediyor. Son yazısında, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in basın mensuplarına yönelik saldırısını ele alarak, olayın vahametini gözler önüne serdi. Kalçık, Osimhen'in hem fiziksel hem de psikolojik zorbalık sergilediğini vurgulayarak, futbolcunun bu davranışını sert bir şekilde eleştiriyor. İşte Kalçık'ın olayla ilgili değerlendirmesi:

TUBA KALÇIK
Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen’den yok artık dedirten hamle

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen geçtiğimiz günlerde tam bir zorbalık örneği sergiledi. Aslında zorbalık kelimesi hafif kalır yaptıklarının yanında ama neyse... Gece eğlenmeye gittiği mekandan çıkışta basın görüntü çekmek istiyor...

Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen’den yok artık dedirten hamle

Osimhen de yanındaki saz arkadaşlarıyla birlikte "Vay sen misin beni çekmek isteyen" diyerek 10 arkadaşıyla 4 tane basın mensubuna saldırıyor. Yani 10 kişiye karşı 4 kişi... Sonrasında da fotoğrafları, görüntüleri zorla sildiriyor...

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Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen’den yok artık dedirten hamle

Sen dünyanın sayılı futbolcularından biri olacaksın, birçok önemli kulüpte oynayacaksın ama kamusal alanda senin fotoğrafını çekmek isteyen basına zorbalık yapacaksın. Yok böyle bir şey! Dünyanın her yerinde kamusal alanda 'ünlü isimlerin' fotoğrafı çekiliyor. Kimse seni evinin bahçesinde çekmeye çalışmıyor.

Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen’den yok artık dedirten hamle

Kamusal alan- özel alan ayrımını bile yapamıyorsan vah senin haline... Sen bu rezilliği Avrupa'da yap bakalım, başına neler gelir? Türkiye'nin en gözde kulübünde oynuyor diye böyle bir rezillik yapma hakkını kendinde nasıl bulabiliyor? Gerçekten hayret ediyor insan...

Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen’den yok artık dedirten hamle

Bir de kendini haklı göstermek için utanmadan gerçekleri çarpıtıyor. Mağdur edebiyatı yapman gerçekleri değiştirmez. Fotoğraflar, muhabirlere savurduğun tehditler ortada... 'Bu görüntüler çıkarsa sizi mahvederim' diyecek kadar korkuyorsan neden basının olduğu mekana gidiyorsun? Kimse seni evinde veya evinin balkonunda çekmedi.

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