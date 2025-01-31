Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen'den "yok artık" dedirten hamle

Bir de kendini haklı göstermek için utanmadan gerçekleri çarpıtıyor. Mağdur edebiyatı yapman gerçekleri değiştirmez. Fotoğraflar, muhabirlere savurduğun tehditler ortada... 'Bu görüntüler çıkarsa sizi mahvederim' diyecek kadar korkuyorsan neden basının olduğu mekana gidiyorsun? Kimse seni evinde veya evinin balkonunda çekmedi.