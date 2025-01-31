Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:45
Gazetecilere şiddetiyle gündem olmuştu! Osimhen'den "yok artık" dedirten hamle
Gazeteci Tuğba Kalçık, gündemdeki olayları keskin bir dille yorumlamaya devam ediyor. Son yazısında, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in basın mensuplarına yönelik saldırısını ele alarak, olayın vahametini gözler önüne serdi. Kalçık, Osimhen'in hem fiziksel hem de psikolojik zorbalık sergilediğini vurgulayarak, futbolcunun bu davranışını sert bir şekilde eleştiriyor. İşte Kalçık'ın olayla ilgili değerlendirmesi: