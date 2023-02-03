Gazoz reklamının sevimli yıldızı şimdi tanınmaz halde! "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" ile hafızalara kazınmıştı...

Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Bir dönemin çocuk yıldızlarını yıllar öyle bir değiştirdi ki... Ekranlara sevimliliği ile damga vuran çocuk yıldızlardan biri de '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda idi.

"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözü ile şöhreti yakalayan Seda Renda şimdi tanınmaz halde | Video