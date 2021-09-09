Giriş Tarihi: 09.09.2021 10:46Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 10:47
Gecelikle ayna pozu veren Ebru Şallı'nın doğal haline övgüler yağdı! Ebru Şallı bu defa ev halini paylaştı!
Bikinili pozları ile yaz sezonuna damga vuran isimlerden olan Ebru Şallı düzgün fiziği ile de genç kızları kıskandırmaya devam ediyor. Eşi Uğur Akkuş ile yıl boyunca çıktıkları tatillerle gündemden düşmeyen Ebru Şallı bu defa ev hali ile dikkat çekti. 44 yaşındaki Ebru Şallı geceliği ile ayna karşısında verdiği poz ile en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ebru Şallı'nın ev hali hayranlarından övgüler topladı. Ebru Şallı'ya "Doğal güzel" yorumları yağdı. İşte güzelliğine güvenen Ebru Şallı'nın ev hali...