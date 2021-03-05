Giriş Tarihi: 05.03.2021 07:59Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 11:47
Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı'dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı'dan bebek sinyali!
Geçen yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Anne, iş kadını, eş, eski Türkiye güzeli, spor eğitmeni, sağlıklı yaşam savunucusu... Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Harper's Bazaar dergisine kapak oldu. Geçen yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, acısıyla nasıl savaştığını anlattı. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ebru Şallı bebek sahibi olmak konusunda söyledikleriyle hayranlarını heyecanlandırdı. İşte şifayı çalışmakta bulduğunu söyleyen Ebru Şallı'nın samimi itirafları...