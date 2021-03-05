Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı'dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı'dan bebek sinyali!
Giriş Tarihi: 05.03.2021 07:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 11:47

Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı'dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı'dan bebek sinyali!

Geçen yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Anne, iş kadını, eş, eski Türkiye güzeli, spor eğitmeni, sağlıklı yaşam savunucusu... Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Harper's Bazaar dergisine kapak oldu. Geçen yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, acısıyla nasıl savaştığını anlattı. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ebru Şallı bebek sahibi olmak konusunda söyledikleriyle hayranlarını heyecanlandırdı. İşte şifayı çalışmakta bulduğunu söyleyen Ebru Şallı'nın samimi itirafları...

Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı’dan bebek sinyali!

Geçen yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Anne, iş kadını, eş, eski Türkiye güzeli, spor eğitmeni, sağlıklı yaşam savunucusu...

Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı’dan bebek sinyali!

Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Harper's Bazaar dergisine kapak oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı’dan bebek sinyali!

Geçen yıl oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, acısıyla nasıl savaştığını anlattı.

Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı’dan bebek sinyali!

Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ebru Şallı bebek sahibi olmak konusunda söyledikleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Geçen yıl oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı’dan samimi açıklamalar... 44 yaşındaki Ebru Şallı’dan bebek sinyali!

İşte şifayı çalışmakta bulduğunu söyleyen Ebru Şallı'nın samimi itirafları...

SON DAKİKA