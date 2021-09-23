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Haberler Galeri Geçen yıllar Salako'nun Emine'si Meral Zeren'e acımasız davrandı! Salako'nun güzel Emine'sinin son hali...
Giriş Tarihi: 23.09.2021 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 08:18

Geçen yıllar Salako'nun Emine'si Meral Zeren'e acımasız davrandı! Salako'nun güzel Emine'sinin son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Geçen yıllar Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e acımasız davrandı! Salako’nun güzel Emine’sinin son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Salako, Kemal Sunal filmleri arasında da en sevilenlerden. Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı.

Geçen yıllar Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e acımasız davrandı! Salako’nun güzel Emine’sinin son hali...

Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

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Geçen yıllar Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e acımasız davrandı! Salako’nun güzel Emine’sinin son hali...

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi.

Geçen yıllar Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e acımasız davrandı! Salako’nun güzel Emine’sinin son hali...

İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Geçen yıllar Salako’nun Emine’si Meral Zeren’e acımasız davrandı! Salako’nun güzel Emine’sinin son hali...
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