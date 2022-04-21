Geçirdiği zor günleri anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada’ya giderken…

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar;

'SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN' SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM'

"Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü..."