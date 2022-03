Giriş Tarihi: 28.03.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 16:19

Geçirdiği zor günleri anlattı! Damla Ersubaşı'dan çok konuşulacak şiddet itirafı!

Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından olan Damla Ersubaşı, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İki kızının babası Mustafa Can Keser ile geçtiğimiz yıl eylül ayında 4 yıllık evliliğini bitiren Ersubaşı, eski eşiyle yeniden barışmıştı. Oyuncu, eski eşinden gelen evlenme teklifini 'tektaş' videosuyla duyurmuştu. Evlenecekleri beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. Damla Ersubaşı, son olarak katıldığı programda hayatının kırılma anlarını itiraf etti.