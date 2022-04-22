Geçirdiği zor günleri böyle anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada’ya giderken…

'Menajerimi Ara' dizisinde rahatsızlığını fark ederek diziden ayrılan tedavi sürecini başlatan ünlü oyuncu Canan Ergüder, bir süredir meme kanseri hastalığı ile mücadele ediyordu. Canan Ergüder'in kanser tedavisi sona erdi. Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu. Canan Ergüder, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlatan oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi" dedi. İşte Canan Ergüder'in çok konuşulacak açıklamaları…