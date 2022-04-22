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Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:33

Geçirdiği zor günleri böyle anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada'ya giderken…

'Menajerimi Ara' dizisinde rahatsızlığını fark ederek diziden ayrılan tedavi sürecini başlatan ünlü oyuncu Canan Ergüder, bir süredir meme kanseri hastalığı ile mücadele ediyordu. Canan Ergüder'in kanser tedavisi sona erdi. Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu. Canan Ergüder, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlatan oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi" dedi. İşte Canan Ergüder'in çok konuşulacak açıklamaları…

Geçirdiği zor günleri böyle anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada’ya giderken…

"Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum" diyen Canan Ergüder, "İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissettim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel halimi hiç görmedim zaten" ifadelerini kullanmıştı.

Geçirdiği zor günleri böyle anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada’ya giderken…

Ergüder, 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini de anlattı.

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Geçirdiği zor günleri böyle anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada’ya giderken…

'MANEVRA YAPMASA KÖTÜ DURUM OLABİLİRDİ'

Canan Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlattı. Yolda yağmura yakalandıklarını ve ölümden döndüklerini ifade eden ünlü oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan'ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı" dedi.

Geçirdiği zor günleri böyle anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada’ya giderken…

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar;

'SEN ZATEN ÇOK GÜÇLÜSÜN' SÖZÜNÜ DUYMAKTAN YORULDUM'

"Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü..."

Geçirdiği zor günleri böyle anlattı! Canan Ergüder ile eşi Kenan Ece ölümden döndü! Bozcaada’ya giderken…

'KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ'

"Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum."

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