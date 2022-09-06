Giriş Tarihi: 06.09.2022 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
12:30
‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!
Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraflar katılmazken tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi "Ece kardeşimi eve çağırdı" dedi, asistanı ise 'Gel koynumda yat' mesajını fenomene kendisinin yazdığını iddia etti. İşte detaylar...