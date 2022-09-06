‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!

AĞABEYİNDEN ÜNLÜ SUNUCUYA UYARI

Duruşmada tanık olarak dinlenen ünlü sunucunun ağabeyi Mustafa Erbil, kardeşinin ve Ece Ronay'ın tam hatırlayamadığı bir tarihteki konuşmalarına denk geldiğini söyleyerek "Mehmet Ali, Ece Ronay'dan bir davet almıştı. Kendisine yanına neyle gideceğini sordum. 'Orası çok uzak şoförle git, tek gitme' dedim. Karşı taraf tek gelmesini istemiş fakat ben kardeşime tek gitmemesi gerektiğini söyledim" diyerek konuyla ilgili başka bilgisinin olmadığını aktardı.