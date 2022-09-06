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Haberler Galeri ‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!
Giriş Tarihi: 06.09.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 12:30

‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraflar katılmazken tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi "Ece kardeşimi eve çağırdı" dedi, asistanı ise 'Gel koynumda yat' mesajını fenomene kendisinin yazdığını iddia etti. İşte detaylar...

SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına başlandı.

‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı.

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‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!

Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti. Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!

TARAFLAR DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Mehmet Erbil ve müşteki Ece Ronay katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı, Mehmet Ali Erbil'in sabah geçirdiği rahatsızlıktan ötürü duruşmaya katılamadığını belirtti.

‘Gel koynumda yat’ diye ben yazdım! Mehmet Ali ve Ece Ronay’ın taciz davasında tanıklar anlattı!

AĞABEYİNDEN ÜNLÜ SUNUCUYA UYARI

Duruşmada tanık olarak dinlenen ünlü sunucunun ağabeyi Mustafa Erbil, kardeşinin ve Ece Ronay'ın tam hatırlayamadığı bir tarihteki konuşmalarına denk geldiğini söyleyerek "Mehmet Ali, Ece Ronay'dan bir davet almıştı. Kendisine yanına neyle gideceğini sordum. 'Orası çok uzak şoförle git, tek gitme' dedim. Karşı taraf tek gelmesini istemiş fakat ben kardeşime tek gitmemesi gerektiğini söyledim" diyerek konuyla ilgili başka bilgisinin olmadığını aktardı.

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