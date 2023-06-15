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Haberler Galeri "Geldi iki gözümün çiçeği" Sinem Kobal kardeşini paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Meğer Selena'da birlikte oynamışlar...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:03

"Geldi iki gözümün çiçeği" Sinem Kobal kardeşini paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Meğer Selena'da birlikte oynamışlar...

Meğer Sinem Kobal sevilen dizisi Selena'da kardeşi ile oynamış! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Sinem Kobal'ın "Geldi iki gözümün çiçeği" diyerek paylaştığı kardeşini ilk defa görenler oldukça şaşırdı. Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'ın Selena'da birlikte oynadığı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal ve merak edilen ünlülerin kardeşleri...

Geldi iki gözümün çiçeği Sinem Kobal kardeşini paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Meğer Selena’da birlikte oynamışlar...

"İki kardeş bu kadar mı benzemez" Sinem Kobal kardeşini paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı.

Geldi iki gözümün çiçeği Sinem Kobal kardeşini paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Meğer Selena’da birlikte oynamışlar...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden olmayı başardı.

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Geldi iki gözümün çiçeği Sinem Kobal kardeşini paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Meğer Selena’da birlikte oynamışlar...

Son olarak sıfır makyaj hali ile takipçilerine "günaydın" diyen Sinem Kobal sürpriz bir paylaşımda daha bulundu.

Geldi iki gözümün çiçeği Sinem Kobal kardeşini paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Meğer Selena’da birlikte oynamışlar...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

Geldi iki gözümün çiçeği Sinem Kobal kardeşini paylaştı herkesin ağzı açık kaldı! Meğer Selena’da birlikte oynamışlar...

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

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