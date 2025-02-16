Geleneksel kodlarımızı öne çıkaralım istedik

ALPER KUL Temel Sümela'nın Şifresi Yeniden filmimiz vizyonda... Serinin üçüncü filmi. Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi'nden sonra Barcelona'nın Şifresi yapacaktık. Onu yapamadık. Yılmaz Okumuş başka bir iş yazdığını söyledi. Temel ve Dursun üzerinden gelişen bir hikâye. Sözlü edebiyatın çok önemli unsuru fıkralar. Mizah dilini Karadeniz bölgesinden Temel üzerinden anlatmışlar yüzyıllardır. Yeni jenerasyon buraya çok hakim değil. Bunun altını çizelim, geleneksel kodlarımızı ön plana çıkaralım, yeni nesli temel ile tanıştıralım istedik. O yüzden Temel'i ayrı bir önemsiyorum, oynamaktan keyif alıyorum. Trabzon ve Batum'da çektik. Filmdeki partnerim Öykü Gürman Trabzonlu. Fadime'yi oynuyor. Babamı oynayan Salih abi (Kalyon) de Trabzonlu. Sen Anlat Karadeniz dizisi çektiği için Öykü, bizi iyi gezdirdi. Batum çekimlerimiz bir hafta sürdü. AREL MİTOLOJİYE ÇOK DÜŞKÜN EMİNE ÜN Son iki senedir Ruhi Sarı ile birlikte Başka Sen Yok ki adlı oyunla sahneye çıkıyoruz. Boşta kalmayı hiç sevmiyorum. Farklı rollerde oynamayı çok istiyorum. Dönem dizisinde Halime Sultan'ı oynadım ilk kez. Tarihte yaşamış birini oynamak çok güzelmiş. EYLÜL TUMBAR İlk işim için 5 ay eğitim aldım. Dijital platformda yer almıştı. Bu kadar büyük etki beklemiyordum açıkçası. İlk işimle beraber dünyaya açıldım. İlk işimi izlediğim anı çok iyi hatırlıyorum. O işin tanıtımını hayranı olduğum oyuncularla beraber izleyince, o anda anladım güzel ve büyük bir iş yaptığımı. İlk işimde bu kadar büyük ve olumlu geri dönüş alınca çok hoş gitti ve üstüne koyarak ilerlemeye devam ettim. O takdiri görmek beni bu işe daha çok bağladı. Bana 'Bambi' diyorlardı. Çizgi film karakteri gibi. BİLAL YİĞİT KOÇAK Bana çok güzel bir kapı açtı Kardeşlerim. Tanınma süreci de benim için çok güzel oldu. Dizideki karakterim ailenin iyi çocuğuydu, herkesin sempati beslediği bir karakterdi. İlk ünlü olduğumu sokaktan birinin bana ayakkabı almaya çalıştığında anladım. Dizide oynadığım karakterin ayakkabısının altı delikti.