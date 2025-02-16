Geleneksel kodlarımızı öne çıkaralım istedik

ALPER KUL

Temel Sümela'nın Şifresi Yeniden filmimiz vizyonda... Serinin üçüncü filmi. Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi'nden sonra Barcelona'nın Şifresi yapacaktık. Onu yapamadık. Yılmaz Okumuş başka bir iş yazdığını söyledi. Temel ve Dursun üzerinden gelişen bir hikâye. Sözlü edebiyatın çok önemli unsuru fıkralar. Mizah dilini Karadeniz bölgesinden Temel üzerinden anlatmışlar yüzyıllardır. Yeni jenerasyon buraya çok hakim değil. Bunun altını çizelim, geleneksel kodlarımızı ön plana çıkaralım, yeni nesli temel ile tanıştıralım istedik. O yüzden Temel'i ayrı bir önemsiyorum, oynamaktan keyif alıyorum.

Trabzon ve Batum'da çektik. Filmdeki partnerim Öykü Gürman Trabzonlu. Fadime'yi oynuyor. Babamı oynayan Salih abi (Kalyon) de Trabzonlu. Sen Anlat Karadeniz dizisi çektiği için Öykü, bizi iyi gezdirdi. Batum çekimlerimiz bir hafta sürdü.

Babamla ticaret yaptığımız bir dönem oldu. Otobüsçülükten züccaciyeye at çiftliğinden otelciliğe batmadığımız iş kalmadı. Hiçbir krizi es geçmedi. Hepsinden de tatlı tatlı çıkmayı başardık. Sağlam bir ailen varsa sırtın yere gelmiyor. Ergenlik zamanımda hep inişli çıkışlı ekonomik gidişatımız vardı. Bata çıka büyüdük.