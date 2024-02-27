Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
10:00
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu
Gelinim mutfakta 27 Şubat 2024 puan durumu ile günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin belli oluyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Yeşim, Gözde, Tuğba ve Şafak arasında birincilik mücadelesi haftanın ikinci gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın finalinde 10 altın bileziği koluna takmak isteyen yarışmacılar kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için bugün de ter döktü. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...