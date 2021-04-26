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Haberler Galeri Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:53

'daki hali olay yaratan 'dan flaş açıklaması! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Fransız askısı adlı operasyon ile yüzünü gerdiren bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Gündeme bomba gibi düşen videosu günlerce konuşulmuştu. Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen Seda Sayan son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı. Şimdilerde programının sunuculuğunu yapan sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan ve "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" yorumlarının yağdığı görüntüler sonrası Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi. "Çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki bant ile yaptım" diyen son halini de paylaştı...

Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Fransız askısı adlı operasyon ile yüzünü gerdiren bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Gündeme bomba gibi düşen 'ın operasyonu videosu günlerce konuşulmuştu.

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Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı.

Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Şimdilerde programının sunuculuğunu yapan 'ın son hali sevenlerini endişelendirdi.

Gelinim Mutfakta'daki hali olay yaratan Seda Sayan'dan flaş estetik açıklaması! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Sosyal medyada hızla yayılan ve "'ın yüzüne ne oldu?" yorumlarının yağdığı görüntüler sonrası Seda Sayan'dan açıklaması geldi.

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