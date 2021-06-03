Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 13:00

"Gelinlik provasındayken ile aldatıldığımı öğrendim" eski defterleri açtı!

ile 'ın yasak aşk haberlerinin gölgesinde evliliklerinin sonlandırmasının ardından gözler Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen 'ya çevrilmişti. Geçmişte Reza Zarrab ile 8 yıllık ilişkisi olan Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terkedilmiş ve Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu örtaya çıkmıştı. Yıllar sonra boşanma haberleri sonrası eski defterleri açan Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" dedi. İşte 'nın açıklamaları...

Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı!

ile 'ın yasak aşk haberlerinin gölgesinde evliliklerinin sonlandırmasının ardından gözler Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen 'ya çevrilmişti.

Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı!

Geçmişte ile 8 yıllık ilişkisi olan evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terkedilmiş ve Reza Zarrab'ın ile birlikte olduğu örtaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı!

Yıllar sonra boşanma haberleri sonrası eski defterleri açan "Gelinlik provasındayken ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" dedi. İşte 'nın açıklamaları...

Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı!

Şarkıcı Günel ve arasında yıllar önce 8 yıllık bir ilişki olmuş; ancak Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel'le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak 'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim Azeri kızı Günel Zeynalova eski defterleri açtı!

Gündeş ile Zarrab'ın boşanmasının ardından gözlerin çevrildiği Günel ise önceki gün yaptığı açıklamalarla Gündeş'i hala affetmediğini gözler önüne serdi:

SON DAKİKA