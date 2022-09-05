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Haberler Galeri Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 15:13

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!

Şimdilerde "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde başrol karaktere hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, geçen yıl sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. Özel hayatını gizli yaşayan ve eşiyle paylaşım yapmaktan sakınan Nilsu Berfin Aktaş, son olarak hayatının şokunu yaşadı. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Oyuncunun kocası cezaevine gönderildi! İşte tüm detaylar...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Gizem’i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!

Bir dönem rol aldığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki başarılı performansıyla şöhreti yakalayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Gizem’i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!

Özellikle güzelliğiyle ön plana çıkan oyuncu, şimdilerde "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde 'Gizem' Karakterine hayat veriyor.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Gizem’i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde ise zor günler geçiriyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Gizem’i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!

TUTUKLANDI!

Gelen son dakika bilgisine göre; ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, tutuklandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Gizem’i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!

Serdar Sertçelik'in suçu, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak...

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