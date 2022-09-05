Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Gizem’i Nilsu Berfin Aktaş hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı çıkan eşi bakın nasıl yakalandı!

Giriş Tarihi: 05.09.2022 15:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
15:13
Şimdilerde "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde başrol karaktere hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, geçen yıl sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. Özel hayatını gizli yaşayan ve eşiyle paylaşım yapmaktan sakınan Nilsu Berfin Aktaş, son olarak hayatının şokunu yaşadı. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Oyuncunun kocası cezaevine gönderildi! İşte tüm detaylar...