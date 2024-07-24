Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı "Yine aşık oldum"

"HİSSEDİYORUM"

Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. Ve neredeyse düşünüyordum. Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde. Hissediyorum.