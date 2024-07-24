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Haberler Galeri Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı "Yine aşık oldum"
Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:30

Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı "Yine aşık oldum"

EURO 2024'teki performansı ile Türkiye'nin göğsünü kabartan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın adı son olarak Şeyma Subaşı ile anılmıştı. Barış Alper Yılmaz'ın tatil için gittiği Bodrum'da yakınlaştığı konuşulan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı geldi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" dedi. Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı Barış Alper Yılmaz mı? soruları magazin kulislerinde yankılandı...

Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı Yine aşık oldum

34 yaşındaki Şeyma Subaşı ile kendisinden 10 yaş küçük yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın aşk dedikoduları magazin kulislerini sallamıştı.

Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı Yine aşık oldum

EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın tatil için gittiği Bodrum'da, fenomen Şeyma Subaşı ile yakınlaştığı haberleri çok ses getirmişti.

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Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı Yine aşık oldum

DİKKAT ÇEKEN İTİRAF!

Son olarak Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı geldi.

Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı Yine aşık oldum

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" dedi.

Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı Yine aşık oldum

"HİSSEDİYORUM"

Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. Ve neredeyse düşünüyordum. Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hâlâ hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde. Hissediyorum.

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