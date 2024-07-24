Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:30
Genç futbolcu Barış Alper Yımaz ile anılmıştı... Şeyma Subaşı paylaştı "Yine aşık oldum"
EURO 2024'teki performansı ile Türkiye'nin göğsünü kabartan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın adı son olarak Şeyma Subaşı ile anılmıştı. Barış Alper Yılmaz'ın tatil için gittiği Bodrum'da yakınlaştığı konuşulan Şeyma Subaşı'ndan aşk itirafı geldi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile "Yine aşık oldum" dedi. Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı Barış Alper Yılmaz mı? soruları magazin kulislerinde yankılandı...