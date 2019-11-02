Genç kuşağın yükselen isimlerden biri Fikri Karayel...

- Aşk sizi nasıl etkiliyor?

- Bir daha aşk acısı yaşamadığımı söyleyebilirim. Zamanla yaşadığım ilişkilerden daha pozitif duygularla çıkmayı öğrendim. Durup üzülmedim. Aşk önemli, beni yaşamaya, sanata motive ediyor. İhtiyaç duyduğum bir duygu. Kimyam değişiyor, daha mutlu oluyorum.



- Hayatınızda özel biri var mı?

- Biri yok. Daha doğrusu biri var ama hayatımda değil. O duyguları hissediyorum ama.



ALBÜM YAPMAK PRESTİJLİ



- Yazdığınız şarkıları en güzel yorumlayanlardan biri de bizzat sizsiniz. Geçen ay Bir Şey Var çıktı. Yeni çalışmalar geliyor mu?

- Beni heyecanlandıran şarkıları bekletmeyip single olarak yayınlıyorum. Hatta birkaç hafta içinde yeni bir şarkı daha geliyor. Ama albüm yapan arkadaşlarımı da kıskanıyorum. Albüm yapmayı daha prestijli, daha sanatsal buluyorum. Albüm yapıp hava atmak istiyorum. (Gülüyor)