Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Genç oyuncu Birsu Demir’in pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 17:33

Genç oyuncu ’in pozu sosyal medyayı yaktı geçti! ’nın ’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi...

Bir dönem ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle karakterini canlandıran , başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu görenleri çok şaşırttı. Güzeller güzeli bir genç kız olan Birsu Demir, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Son paylaşımıyla büyük beğeni alan Birsu Demir, sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ...

Genç oyuncu Birsu Demir’in pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi...

Bir dönem ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu.

Genç oyuncu Birsu Demir’in pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi...

Özellikle karakterini canlandıran , başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Genç oyuncu Birsu Demir’in pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi...

Çocuk oyuncu 'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı.

Genç oyuncu Birsu Demir’in pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi...

Güzeller güzeli bir genç kız olan , yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor.

Genç oyuncu Birsu Demir’in pozu sosyal medyayı yaktı geçti! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi...

Son paylaşımıyla büyük beğeni alan , sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ...

SON DAKİKA