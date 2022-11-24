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Haberler Galeri Genç oyuncu Cemre Baysel'den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!
Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 11:51

Genç oyuncu Cemre Baysel'den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!

'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine son vermişti. Birbirlerini takipten çıkan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi olmaya devam ediyor. Cemre Baysel son olarak çıktığı Mısır tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Genç oyuncu Cemre Baysel'in çöl pozlarına duru güzelliği damga vurdu. Cemre Baysel'e "Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi" yorumları yapıldı... İşte 23 yaşındaki Cemre Baysel'in beğeni yağan pozları...

Genç oyuncu Cemre Baysel’den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!

'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikiliden Cemre Baysel beş yıllık ilişkisini bitirmiş, Aytaç Şaşmaz ise menajer sevgilisinden ayrılmıştı.

Genç oyuncu Cemre Baysel’den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!

Aşk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliye nazar değişmiş kısa süre önce ilişkilerine nokta koymuşlardı.

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Genç oyuncu Cemre Baysel’den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!

Birbirlerini takipten çıkan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi olmaya devam ediyor.

Genç oyuncu Cemre Baysel’den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!

Cemre Baysel son olarak çıktığı Mısır tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç oyuncu Cemre Baysel’den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!

Genç oyuncu Cemre Baysel'in çöl pozlarına duru güzelliği damga vurdu.

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