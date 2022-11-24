Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
11:51
Genç oyuncu Cemre Baysel'den Mısır pozları! Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi!
'Baht Oyunu' dizisinde başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine son vermişti. Birbirlerini takipten çıkan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ayrılık sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi olmaya devam ediyor. Cemre Baysel son olarak çıktığı Mısır tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Genç oyuncu Cemre Baysel'in çöl pozlarına duru güzelliği damga vurdu. Cemre Baysel'e "Güzelliğiyle çölde bir vaha gibi" yorumları yapıldı... İşte 23 yaşındaki Cemre Baysel'in beğeni yağan pozları...