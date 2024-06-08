Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
14:09
Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun vefatı Gökhan Günal'ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! "Bizi hep böyle hatırlayın"
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetmişti. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 30 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Eşinin acısıyla sarsılan Gökhan Günal, cenazeden günler sonra sosyal medya hesabından hüzünlü bir paylaşım yaptı.