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Haberler Galeri Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun vefatı Gökhan Günal'ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! "Bizi hep böyle hatırlayın"
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:09

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun vefatı Gökhan Günal'ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! "Bizi hep böyle hatırlayın"

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetmişti. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 30 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Eşinin acısıyla sarsılan Gökhan Günal, cenazeden günler sonra sosyal medya hesabından hüzünlü bir paylaşım yaptı.

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun vefatı Gökhan Günal’ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, 29 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun vefatı Gökhan Günal’ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurmuştu:

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Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun vefatı Gökhan Günal’ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun vefatı Gökhan Günal’ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın

ACILI EŞTEN CENAZEDEN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Eşinin acısıyla sarsılan Gökhan Günal, cenazeden günler sonra sosyal medya hesabından bu aile fotoğrafını paylaştı.

2 yaşındaki kızı Pera ile hayata tutunmaya çalışan Günal, fotoğrafa "Bizi hep böyle hatırlayın" notunu düştü.

Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun vefatı Gökhan Günal’ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! Bizi hep böyle hatırlayın

Gülşah Çomoğlu'nun vefatı oyuncu kuzeni İlayda Alişan'ı da derinden yaraladı.

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