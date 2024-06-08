Genç oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun vefatı Gökhan Günal'ı yıkmıştı... Acılı eşten günler sonra hüzünlü paylaşım! "Bizi hep böyle hatırlayın"

ACILI EŞTEN CENAZEDEN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Eşinin acısıyla sarsılan Gökhan Günal, cenazeden günler sonra sosyal medya hesabından bu aile fotoğrafını paylaştı.

2 yaşındaki kızı Pera ile hayata tutunmaya çalışan Günal, fotoğrafa "Bizi hep böyle hatırlayın" notunu düştü.