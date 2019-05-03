Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Yeşilçam filmlerinin aranan yüzlerinden biriydi Hayati Hamzaoğlu. Tatar Ramazan, Çöl Kartalı daha nice önemli filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Genellikle Yeşilçam'ın en iyi 'Kötü adam' rollerinin altından kalmak tam da onun işiydi. Peki Trabzon doğumlu Yeşilçam'ın ve sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun çok yakın bir akrabasının da son dönemde ekranlarda gördüğümüz genç bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 03.05.2019
07:21
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019
07:17