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  • Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Genç oyuncu aslında 'nun oğluymuş!

Yeşilçam filmlerinin aranan yüzlerinden biriydi . , Çöl Kartalı daha nice önemli filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Genellikle Yeşilçam'ın en iyi 'Kötü adam' rollerinin altından kalmak tam da onun işiydi. Peki doğumlu Yeşilçam'ın ve sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun çok yakın bir akrabasının da son dönemde ekranlarda gördüğümüz genç bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 03.05.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 07:17
Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

İşte akraba olan ünlüler...

Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Günay Girik - Fatma Girik

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Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Miray Daner ve Aras Bulut İyneml

Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Genç oyuncu aslında Hayati Hamzaoğlu'nun oğluymuş!

Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak

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