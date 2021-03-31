HaberlerGaleriGenç oyuncu İlayda Alişan'ın ev hali mest etti! Doğal güzelliğini sergileyen İlayda Alişan sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:27Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 16:14
Genç oyuncu İlayda Alişan'ın ev hali mest etti! Doğal güzelliğini sergileyen İlayda Alişan sosyal medyayı salladı!
Yer aldığı dizisi ile dikkat çeken son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden İlayda Alişan sosyal medyanında ilgi odağı olmayı başardı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. 25 yaşındaki güzel oyuncu İlayda Alişan son olarak sosyal medya hesabından ev halini takipçileriyle paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken İlayda Alişan'ın ev hali mest etti... Beğeni ve yorum yağan İlayda Alişan'nın ev hali kısa sürede sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte İlayda Alişan'ın Instagram halleri...