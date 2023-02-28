Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!

Dilan Deniz Çiçek- Mert Yazıcıoğlu, Umut Evirgen-Ayça Ayşin Turan aşklarından sonra bir ilişki haberi de Rabia Soytürk ile Delimine'den geldi... Duy beni dizisiyle tanınan Rabia Soytürk yeni dizi Veda Mektubu'nda başrollerden birini canlandırıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün adı daha önce de rapçi Sefo ile anılmıştı. Ünlü oyuncu Rabia Soytürk de iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Rabia Soytürk'ün sosyal medya fenomeni Delimine ile yeni ilişkiye başladığı iddia edildi. Delimine, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip. İşte tüm detaylar…