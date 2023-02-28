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Haberler Galeri Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!
Giriş Tarihi: 28.02.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 14:04

Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!

Dilan Deniz Çiçek- Mert Yazıcıoğlu, Umut Evirgen-Ayça Ayşin Turan aşklarından sonra bir ilişki haberi de Rabia Soytürk ile Delimine'den geldi... Duy beni dizisiyle tanınan Rabia Soytürk yeni dizi Veda Mektubu'nda başrollerden birini canlandırıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün adı daha önce de rapçi Sefo ile anılmıştı. Ünlü oyuncu Rabia Soytürk de iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Rabia Soytürk'ün sosyal medya fenomeni Delimine ile yeni ilişkiye başladığı iddia edildi. Delimine, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip. İşte tüm detaylar…

Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!

Magazin dünyası iki gündür birçok yeni aşkı konuşur oldu. Önceki günün sürprizi Dilan Deniz Çiçek ile Mert Yazıcıoğlu ve Umut Evirgen ile Ayça Ayşin Turan'dan geldi.

Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!

Herkes bu iki sürpriz ilişkiyle ilgili yorum yaparken ünlü oyuncu Rabia Soytürk de iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.

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Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!

AYNI YERDE AYNI DAKİKADA

Güzel oyuncuyla sosyal medya fenomeni Delimine'nin aynı yerden ve aynı dakikada yaptıkları paylaşım, aşk dedikodularını alevlendirdi.

Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!

"Aşk mı yaşıyorlar?" yorumlarına sebep olan ikili henüz bir açıklama yapmadı.

Genç oyuncu Rabia Soytürk ünlü fenomenle aşk mı yaşıyor? Paylaşımları ele verdi!

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur.

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