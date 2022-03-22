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Haberler Galeri Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi! Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:49

Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi! Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna bu kez de kalçası yırtık kotu ile trend oldu. Geçtiğimiz günlerde klibinden iddialı pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin yırtık kotu ile pozu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte çılgın giyim tarzı ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin son pozu....

Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi! Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi!

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur kareleriyle sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin tanıtımını yapmak için giydiği kıyafetten 300 bin TL kazandığı söylenmişti.

Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi! Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi!

Geçtiğimiz hafta, arkadaşı Serel Yereli'nin yanına uçan Aleyna Tilki, yaptığı tatilden sık sık fotoğraf paylaşmıştı.

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Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi! Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi!

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırıyla yatakta verdiği pozla gündeme gelen Aleyna Tilki, hem tatil yapmış, hem de para kazanmıştı.

Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi! Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi!

İtalyan kadın giyim ve aksesuar markası yeni koleksiyonunun tanıtımı için Türkiye'den Aleyna Tilki'yi seçmişti.

Genç popçu Aleyna Tilki bu sefer kalçası yırtık kotuyla poz verdi! Aleyna Tilki yine bildiğiniz gibi!

Aleyna Tilki'nin giydiği tek kıyafet için firmadan 300 bin TL aldığı söylenmişti.

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