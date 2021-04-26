Genç popçu Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı!

Her yaptığı olay olan genç popçu Aleyna Tilki son günlerde rol alçağı meyve suyu reklamıyla gündemde... 2016 yılında çıkardığı Cevapsız Çınlama şarkısı ile adını duyuran ve müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Tilki, servet değerinde reklam anlaşması imzaladı. Tilki, son şarkısı "Retrograde" ile gelen başarısını reklam sektöründe de gösterdi. 20 yaşındaki genç popçu, hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki'nin rol aldığı reklam filminden alacağı ücret ise dudak uçuklattı.