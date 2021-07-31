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Haberler Galeri Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:12

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ülkemizin birçok bölgesinde gerçekleşen korkunç yangınların ardından ünlü isimlerin başlattığı seferberliğe dahil oldu. Pek çok fidan bağışı yapan ünlü ismin aksine Aleyna Tilki, anlamlı bir harekette bulundu. Tilki, bugün vereceği konserin geliriyle Marmaris'te çıkan yangınlarda ekiplere yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hatıra ormanı yaptıracağını açıkladı. Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu duyuruya çok sayıda tebrik geldi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...

25 yaşındaki Şahin Akdemir, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşıyan, dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki de ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Akdemir için anlamlı bir harekette bulundu.

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...

ŞAHİN AKDEMİR İÇİN HATIRA ORMANI YAPTIRACAK

Ülkenin birçok yerinde başlayan yangınlardan dolayı yeni çıkardığı Sır şarkısının klibini erteleyen Aleyna Tilki, yaşamını yitiren Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, şu sözleri dile getirdi:

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...

"Yarın akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin."

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