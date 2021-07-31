Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:09Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:12
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den alkışlık hareket! Aleyna Tilki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in adını bakın nasıl yaşatacak...
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ülkemizin birçok bölgesinde gerçekleşen korkunç yangınların ardından ünlü isimlerin başlattığı seferberliğe dahil oldu. Pek çok fidan bağışı yapan ünlü ismin aksine Aleyna Tilki, anlamlı bir harekette bulundu. Tilki, bugün vereceği konserin geliriyle Marmaris'te çıkan yangınlarda ekiplere yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir adına hatıra ormanı yaptıracağını açıkladı. Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı bu duyuruya çok sayıda tebrik geldi.