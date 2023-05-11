Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:17
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
07:23
Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye'de kuyruklar vardı...
Geçenlerde kendi gençliğimin ekonomik ve sosyal zorluklarını anlatırken, o zamanki hükümetlerin bize reva gördüğü muameleleri hatırlayıp "O günler bugünün gençlerine mutlaka anlatılmalı" demiştim. Zira hastanelerin perişanlığından, tüp gaz ve margarin kuyruklarından, emeklilerin sefaletinden ilk kez oy kullanacak gençlerin de haberi olması gerekiyordu. Bu konuda en etkili girişim A Haber'den geldi. 'Bir Zamanlar Türkiye' adıyla enfes kliplere imza attılar.