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Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 07:23

Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye'de kuyruklar vardı...

Geçenlerde kendi gençliğimin ekonomik ve sosyal zorluklarını anlatırken, o zamanki hükümetlerin bize reva gördüğü muameleleri hatırlayıp "O günler bugünün gençlerine mutlaka anlatılmalı" demiştim. Zira hastanelerin perişanlığından, tüp gaz ve margarin kuyruklarından, emeklilerin sefaletinden ilk kez oy kullanacak gençlerin de haberi olması gerekiyordu. Bu konuda en etkili girişim A Haber'den geldi. 'Bir Zamanlar Türkiye' adıyla enfes kliplere imza attılar.

YÜKSEL AYTUĞ
Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye’de kuyruklar vardı...

Geçenlerde kendi gençliğimin ekonomik ve sosyal zorluklarını anlatırken, o zamanki hükümetlerin bize reva gördüğü muameleleri hatırlayıp, "O günler bugünün gençlerine mutlaka anlatılmalı" demiştim. Zira hastanelerin perişanlığından, tüp gaz ve margarin kuyruklarından, emeklilerin sefaletinden ilk kez oy kullanacak gençlerin de haberleri olması gerekiyordu.

Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye’de kuyruklar vardı...

Bu konuda en etkili girişim A Haber'den geldi. Yüksel Altıntaş ve ekibi, bülten aralarına serpiştirilen "Bir Zamanlar Türkiye" adıyla enfes kliplere imza attılar.

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Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye’de kuyruklar vardı...

90'lı yıllarda her gün uzak bir mahalleden bankaya gelen ve tam 4 kez parasını alamayıp geri dönmek zorunda kalan yaşlı amcanın feryadı, ölmek üzere olan böbrek hastasının üç ay sonraya randevu alabilmek için verdiği beyhude çaba hep bu kliplerde yer alıyordu.

Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye’de kuyruklar vardı...

Salı günü ise son derece çarpıcı yeni bir bölüm yayınlandı.

Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye’de kuyruklar vardı...

Yıl 2000'di. Başbakan Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü'nde tasarruf haftasıyla ilgili konuşma yaparken iki ampulden birinin söndürülmesini tavsiye ediyordu. Çünkü o yıllarda ülkemiz büyük bir enerji krizinin ortasındaydı.

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