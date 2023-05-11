Gençler bu görüntüleri izlesin! Bir zamanlar Türkiye’de kuyruklar vardı...

90'lı yıllarda her gün uzak bir mahalleden bankaya gelen ve tam 4 kez parasını alamayıp geri dönmek zorunda kalan yaşlı amcanın feryadı, ölmek üzere olan böbrek hastasının üç ay sonraya randevu alabilmek için verdiği beyhude çaba hep bu kliplerde yer alıyordu.

