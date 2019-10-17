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  • Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!

'nin parlak zekalı 'u bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!

dizisinde canlandırdığı liseli karakteriyle kalbimizi çalan 'in şu anki halini görenler çok şaşırıyor. Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin'in son halini görenler tanımakta zorluk çekiyor. Uzun saç ve sakallarıyla dikkat çeken Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin, dizideki halinden epey farklı görünüyordu. Şimdilerde herhangi bir televizyon dizisinde yer almayan oyuncu, Instagram'ı da aktif kullanıyor. Türkiye onu her ne kadar 'Geniş Aile' dizisiyle tanımış olsa da, aslında Esvet Şahin, birçok projede yer aldı. İşte Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin'in son hali…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:35
Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!

'nin parlak zekalı 'u 'in Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümünde okudu. Esvet Şahin, Geniş Aile dizisinde Saltuk karakterini, Elde Var Hayat dizisinde Yetkin karakterini, Alemin Kralı dizisinde ise Furkan karakterini canlandırdı. Ayrıca Zaman Makinesi 1973, Taş Mektep ve Adab-ı Muaşeret gibi filmlerde oynadı. İşte Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin değişimi...

Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!

BİRSU DEMİR

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Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!
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Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!
Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!
Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!

ZEYNEP ÖZKAYA

Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!
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