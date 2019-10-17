Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin bakın şimdi nasıl görünüyor! Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'unu tanımak çok zor!

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı liseli Saltuk karakteriyle kalbimizi çalan Esvet Şahin'in şu anki halini görenler çok şaşırıyor. Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin'in son halini görenler tanımakta zorluk çekiyor. Uzun saç ve sakallarıyla dikkat çeken Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin, dizideki halinden epey farklı görünüyordu. Şimdilerde herhangi bir televizyon dizisinde yer almayan oyuncu, Instagram'ı da aktif kullanıyor. Türkiye onu her ne kadar 'Geniş Aile' dizisiyle tanımış olsa da, aslında Esvet Şahin, birçok projede yer aldı. İşte Geniş Aile'nin parlak zekalı Saltuk'u Esvet Şahin'in son hali…