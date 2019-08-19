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Gerçek bildiğiniz gibi değil! ’in asıl ismi…

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, işte ünlülerin gerçek adları. Son dönemin popüler isimlerinden olan , şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 07:43
Gerçek bildiğiniz gibi değil! Mabel Matiz’in asıl ismi…

, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi…

Gerçek bildiğiniz gibi değil! Mabel Matiz’in asıl ismi…
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Gerçek bildiğiniz gibi değil! Mabel Matiz’in asıl ismi…
Gerçek bildiğiniz gibi değil! Mabel Matiz’in asıl ismi…
Gerçek bildiğiniz gibi değil! Mabel Matiz’in asıl ismi…
Gerçek bildiğiniz gibi değil! Mabel Matiz’in asıl ismi…
Gerçek bildiğiniz gibi değil! Mabel Matiz’in asıl ismi…
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