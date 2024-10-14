Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!

Brezilya'nın en gözde modellerinden olan Marlon Teixeria, ülkesinde ünlü kadınlarla aşk yaşamasıyla tanınıyormuş. Aşk listesi de bir hayli kalabalıkmış. Bu arada onun da Şeyma gibi bir kızı varmış. İki ay önce başladığını öğrendiğim Şeyma ile Marlon'un aşkı bakalım ne kadar sürecek.