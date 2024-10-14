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Haberler Galeri Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!
Giriş Tarihi: 14.10.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:20

Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir süredir pozlar paylaşan Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor. Şeyma Subaşı, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarih olan 29 Eylül'de, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!

Şeyma Subaşı, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarih olan 29 Eylül'de, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etmişti.

Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!

Sevgilisiyle Bali'de tatilde olan Şeyma'dan önceki gün yüzlerinin gözükmediği el ele bir paylaşım, dün de yüzlerinin seçilmediği başka bir paylaşım geldi! Şeyma niye böyle bir gizem yarattı bilmiyorum ama sevgilisiyle ilgili bazı bilgilere ulaştım.

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Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!

Brezilya'nın en gözde modellerinden olan Marlon Teixeria, ülkesinde ünlü kadınlarla aşk yaşamasıyla tanınıyormuş. Aşk listesi de bir hayli kalabalıkmış. Bu arada onun da Şeyma gibi bir kızı varmış. İki ay önce başladığını öğrendiğim Şeyma ile Marlon'un aşkı bakalım ne kadar sürecek.

Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!
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Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!
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