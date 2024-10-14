Giriş Tarihi: 14.10.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
08:20
Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!
Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir süredir pozlar paylaşan Şeyma Subaşı, magazin gündeminden düşmüyor. Şeyma Subaşı, 151 gün evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşandığı tarih olan 29 Eylül'de, Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa etmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…