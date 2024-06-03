Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
08:02
Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşlerden Filistin'e yardım eli! 1 milyon dolar bağışladılar!
Filistin asıllı ABD'li ünlü model kardeşler Bella Hadid ile Gigi Hadid'ten dikkat çeken bağış! Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler Filistin'e yardım eli uzattı! Siyonist İsrail rejimi, tüm uluslararası kararlara, tepkilere ve uyarılara rağmen 240 gündür Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bombalardan kaçan, açlık, susuzluk ve salgın hastalıklara mücadele eden Filistinliler büyük bir insanlık dramı yaşıyor. Gazze'de yaşanan katliama ilk günden itibaren ses yükselten isimlerden olan dünyaca ünlü model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid son olarak Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı...