Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?

Sare, Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular ve Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır. Sonunda Çatal itiraf etmek zorunda kalır, büyük sır ortaya çıkar: Barbar Çatal'ın oğludur! Hem Zıpkın hem Ali hem Sare şok olmuşlardır, peki bu gerçeği Barbar'a söyleyecekler midir?