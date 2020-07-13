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Haberler Galeri Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!

deniz kızı oldu! verdi kusursuz fiziği büyüledi!

Birçok ünlü gibi da tatilini tekne de geçirenlerden. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini tatiline ortak eden güzel oyuncu Gizem Karaca sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Doğal yaşama düşkünlüğü ile bilinen Gizem Karaca daha çok teknede tatilin nasıl olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor. Gizem Karaca tatilde güne erkenden merhaba dediğini "Sabah yüzünü denizde yıkamak… saat 07.30" notuyla gösterdi. Gizem Karaca'nın paylaşımlarına beğeni yağdı. Fit vücuduyla dikkat çeken Gizem Karaca'nın fiziği kusursuz bulundu. İşte ve ...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 07:51
Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!

Birçok ünlü gibi da tatilini tekne de geçirenlerden. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini tatiline ortak eden güzel oyuncu Gizem Karaca sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!

Doğal yaşama düşkünlüğü ile bilinen daha çok teknede tatilin nasıl olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor.

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Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!

tatilde güne erkenden merhaba dediğini "Sabah yüzünü denizde yıkamak… saat 07.30" notuyla gösterdi.

Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!

'nın paylaşımlarına beğeni yağdı.

Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!

Fit vücuduyla dikkat çeken 'nın fiziği kusursuz bulundu. İşte Gizem Karaca'nın pozları ve ...

Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!
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Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!
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