Gizem Karaca deniz kızı oldu! Gizem Karaca bikinili poz verdi kusursuz fiziği büyüledi!

Birçok ünlü gibi Gizem Karaca da tatilini tekne de geçirenlerden. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini tatiline ortak eden güzel oyuncu Gizem Karaca sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Doğal yaşama düşkünlüğü ile bilinen Gizem Karaca daha çok teknede tatilin nasıl olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor. Gizem Karaca tatilde güne erkenden merhaba dediğini "Sabah yüzünü denizde yıkamak… saat 07.30" notuyla gösterdi. Gizem Karaca'nın bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı. Fit vücuduyla dikkat çeken Gizem Karaca'nın fiziği kusursuz bulundu. İşte Gizem Karaca'nın bikinili pozları ve tatil paylaşımları...
Giriş Tarihi: 13.07.2020
07:47
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
07:51
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