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Haberler Galeri Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 08:12

Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!

Sosyetenin ünlü ismi Gizem Sabancı, eşi Koray Helvacıoğlu'na fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı çıkarttı. Duruma sinirlenen Helvacıoğlu ise boşanmak için 10 milyon lira tazminat talep etti

BÜLENT CANKURT
Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!

Son yıllarda, sosyete ve sanat dünyasında, evliliği 'oyun' sanan ve birkaç yıl geçmeden 'oyunbozanlık' yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyeteden Gizem Sabancı-Koray Helvacıoğlu çifti de onlardan biri.

Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!

Türkiye'nin en zenginlerinden Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Hanım, Temmuz 2022'de evlerini ayırıp Eylül 2022'de de eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

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Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!

Şubat 2022'de bir de çocuk dünyaya getiren çift, şimdiye kadar boşanamazken Koray Bey'in karşı atağa geçtiğini ve Gizem Sabancı'dan, boşanmak için 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat talep ettiğini öğrendim. Koray Bey'in bunu para için değil işi yokuşa sürmek için yaptığına eminim.

Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!

Peki bunlara ne gerek var, evliliği beceremediniz anladım da bari boşanmayı becerin.

Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!

Çocuğunuzu da mı hiç düşünmüyorsunuz? Onun düşman anne- baba ile büyümesine nasıl gönlünüz razı olacak. Bir an önce bu yanlıştan dönün de birbirinize bakabilecek yüzünüz olsun...

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