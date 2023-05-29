Gizem Sabancı ile Koray Helvacıoğlu boşanmayı da beceremiyor!

Şubat 2022'de bir de çocuk dünyaya getiren çift, şimdiye kadar boşanamazken Koray Bey'in karşı atağa geçtiğini ve Gizem Sabancı'dan, boşanmak için 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat talep ettiğini öğrendim. Koray Bey'in bunu para için değil işi yokuşa sürmek için yaptığına eminim.