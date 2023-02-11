Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemekleri Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat adeta seferber oldu. Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu sevenleri tarafından çok merak ediliyor. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'la ilgili son bilgiler yürek sızlattı. Taha Duymaz enkaz altından çıkartıldı mı? Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? İşte fenomen Taha Duymaz hakkındaki son gelişmeler...