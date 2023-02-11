Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu. Şarkıcı PAU, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, için canla başla çalışmaya devam ediyor. PAU, son paylaşımını 'Taha kardeşimiz hakkında bilgilendirme' notuyla paylaştı. İşte şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat'ın Taha Duymaz ile ilgili verdiği son bilgiler…