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Haberler Galeri Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:24

Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemekleri Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat adeta seferber oldu. Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu sevenleri tarafından çok merak ediliyor. 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'la ilgili son bilgiler yürek sızlattı. Taha Duymaz enkaz altından çıkartıldı mı? Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? İşte fenomen Taha Duymaz hakkındaki son gelişmeler...

Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sarsıldı. Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu. Şarkıcı PAU, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, için canla başla çalışmaya devam ediyor. PAU, son paylaşımını 'Taha kardeşimiz hakkında bilgilendirme' notuyla paylaştı. İşte şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat'ın Taha Duymaz ile ilgili verdiği son bilgiler…

Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Şarkıcı PAU, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile ilgili yaptığı paylaşıma şunları yazdı:

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Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Taha kardeşimiz hakkında bilgilendirme

TAHA DUYMAZ İLE ALAKALI.

Bildiğim son şey…

Yeri tespit edildi…

Evin en alt katında…

Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Yanındaki evlerin oraya yıkılma ihtimali var…

Yan binalarından dün sesler geldiği için oraya yönlendirmelerde oldu...

Kendim de içinde herkes elinden geleni yapıyor abisi ve yakınları AFAD UMKE itfaiye orda…

Göçük altındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu nedir? Şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat Taha Duymaz için dört bir koldan seferber oldu!

Ben ses gelen binalara geçtim sabaha karşı Allah yardımcısı olsun Samandağ tarafında başka enkazdayım…

Çünkü Taha'nın orda çok insan var UMKE, AFAD itfaiye orda dua ediyoruz gerisi Allah ile onun arasında inşallah sevenlerine ailesine bağışlar onu Rabbim… Ben dün sabahtan beri ses gelen binalardayım…

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