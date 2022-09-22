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Haberler Galeri Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı gömleğinin düğmelerini açtı... Kırmızılar içindeki Songül Karlı'ya alev emojileri yağdı!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 06:06 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 06:23

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı gömleğinin düğmelerini açtı... Kırmızılar içindeki Songül Karlı'ya alev emojileri yağdı!

Ünlü türkücü Songül Karlı yine kuaför pozu ile sosyal medyada trend oldu. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 49 yaşındaki Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Gençleşmek uğruna bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Songül Karlı, yüzünü de gerdirmişti. Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı'nın son paylaşımına alev emojileri yağdı! Daha önce iç çamaşırı giymediği için eleştirilen Songül Karlı kırmızı gömleğinin düğmelerini açtı... İşte türkücü Songül Karlı'nın olay pozları...

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı gömleğinin düğmelerini açtı... Kırmızılar içindeki Songül Karlı’ya alev emojileri yağdı!

Kuaför pozları ile takipçileri ile buluşan Songül Karlı yine rutin bakımından paylaşımlarda bulundu. Songül Karlı'nın kırmızı gömleği ile verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı....

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı gömleğinin düğmelerini açtı... Kırmızılar içindeki Songül Karlı’ya alev emojileri yağdı!

Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Gençleşmek uğruna bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Songül Karlı, yüzünü de gerdirmişti.

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Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı gömleğinin düğmelerini açtı... Kırmızılar içindeki Songül Karlı’ya alev emojileri yağdı!

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine olay oldu. Daha önce iç çamaşırı giymediği için eleştirilen Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturdu. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan halleri...

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı gömleğinin düğmelerini açtı... Kırmızılar içindeki Songül Karlı’ya alev emojileri yağdı!

Songül Karlı'nın son paylaşımına alev emojileri yağdı!

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı gömleğinin düğmelerini açtı... Kırmızılar içindeki Songül Karlı’ya alev emojileri yağdı!

Songül Karlı kırmızı gömleğinin düğmelerini açtı...

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