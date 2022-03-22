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Haberler Galeri Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu... 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 14:49

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu... 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti!

Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı'nın vücut hatlarını ortaya koyan elbisesi hayranları tarafından çok beğenildi. Songül Karlı'nın sahne tarzı övgüleri topladı. "Bu ne güzellik böyle", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağdı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın cesur tarzı...

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu... 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu... 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti!

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

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Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu... 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti!

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu... 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti!

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de dekolteli pozlarından vazgeçmiyor.

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu... 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti!

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.

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