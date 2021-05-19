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Haberler Galeri Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi... Songül Karlı yine göğüs dekoltesi vermekten kaçınmadı!
Giriş Tarihi: 18.05.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 08:41

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi... yine vermekten kaçınmadı!

Geçtiğimiz günlerde bornozlu ile adından söz ettiren spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu. 47 yaşındaki Songül Karlı yine ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın ve yıllar içindeki değişimi...

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi... Songül Karlı yine göğüs dekoltesi vermekten kaçınmadı!

Geçtiğimiz günlerde bornozlu ile adından söz ettiren spor yaparken verdiği frikik ile de gündem olmuştu.

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi... Songül Karlı yine göğüs dekoltesi vermekten kaçınmadı!

47 yaşındaki yine ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi... Songül Karlı yine göğüs dekoltesi vermekten kaçınmadı!

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan 'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu.

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi... Songül Karlı yine göğüs dekoltesi vermekten kaçınmadı!

İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü 'nın ve yıllar içindeki değişimi...

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçiydi... Songül Karlı yine göğüs dekoltesi vermekten kaçınmadı!
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