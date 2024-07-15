Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!

Yıllardır ekranlarda olan Bahadır, geçtiğimiz Şubat ayında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu. Sevilen çiftin, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında gerçekleştirdikleri tören çok konuşulmuştu.