Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
10:21
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!
Hayat Bilgisi, Yaprak Dökümü, Kayıp Şehir, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Kulüp ve son olarak Ömer dizisinde dizilerinde rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy, önceki gün Gündoğan'da görüntülendi. Emir Ersoy bir mekanda sahne aldı. Gökçe Bahadır eşini yalnız bırakmayarak şarkılarına eşlik etti. Ünlü çift konserin ardından denizin keyfini çıkardı.