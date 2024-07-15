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Haberler Galeri Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 10:21

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!

Hayat Bilgisi, Yaprak Dökümü, Kayıp Şehir, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Kulüp ve son olarak Ömer dizisinde dizilerinde rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy, önceki gün Gündoğan'da görüntülendi. Emir Ersoy bir mekanda sahne aldı. Gökçe Bahadır eşini yalnız bırakmayarak şarkılarına eşlik etti. Ünlü çift konserin ardından denizin keyfini çıkardı.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!

42 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!

Yıllardır ekranlarda olan Bahadır, geçtiğimiz Şubat ayında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu. Sevilen çiftin, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında gerçekleştirdikleri tören çok konuşulmuştu.

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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!

Şimdilerde Bodrum'da olan Gökçe Bahadır, Gündoğan'da sahne aldı. Gün batımına yakın biten konserin yorgunluğunu ikili denize girerek attı.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!

Gökçe Bahadır ellerini yukarı kaldırıp zıplayarak 'Yaşasın' dedi, daha sonra iskelede dans etmeye başladı.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Bodrum tatili! Gökçe Bahadır iskelede dans böyle dans etti!

ŞAKALAŞTILAR

Emir Ersoy eşinin dansına gülerek karşılık verdi. Ünlü çift bir süre yüzen iskelede şakalaşıp konuştu.

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