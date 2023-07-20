Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:54

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un mütevazı kulübede tatil keyfi!

Gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülendi. Kaldıkları bölgede en son ev olduğu görülen çiftin durumdan memnuniyeti objektiflere böyle yansıdı. İşte tüm detaylar…