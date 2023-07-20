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Haberler Galeri Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un mütevazı kulübede tatil keyfi!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:54

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un mütevazı kulübede tatil keyfi!

Gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülendi. Kaldıkları bölgede en son ev olduğu görülen çiftin durumdan memnuniyeti objektiflere böyle yansıdı. İşte tüm detaylar…

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un mütevazı kulübede tatil keyfi!

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır (40) ile müzisyen Emir Ersoy (44), geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un mütevazı kulübede tatil keyfi!

Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yapmış; Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik olmuştu.

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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un mütevazı kulübede tatil keyfi!

DOĞAYLA BAŞ BAŞA TATİL

Milliyet'in haberine göre; Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da görüntülendi. Kızılağaç Mevkii'nde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılan ikili, doğayla baş başa kafalarını dinleyip, organik besleniyor.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un mütevazı kulübede tatil keyfi!

KAHVALTIDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Deniz manzarası yerine tabiatı seçen ikili, erken saatlerde kahvaltı yaparken görüntülendi. Kendi yetiştirdikleri biberleri toplayıp organik beslenen çift, kaldıkları bölgede köylülerin gözdesi oldu.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un mütevazı kulübede tatil keyfi!

KALDIKLARI BÖLGEDE SON EV

Çift ile yakından ilgilendikleri öğrenilen köylülerin, çiftin kapasını sürekli çaldığı görüldü. Kaldıkları bölgede en son ev olduğu görülen çiftin ise durumdan memnuniyeti objektiflere böyle yansıdı.

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