Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un mütevazı kulübede tatil keyfi!

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır (40) ile müzisyen Emir Ersoy (44), geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti. Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yapmış; Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik olmuştu. DOĞAYLA BAŞ BAŞA TATİL Milliyet'in haberine göre; Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da görüntülendi. Kızılağaç Mevkii'nde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılan ikili, doğayla baş başa kafalarını dinleyip, organik besleniyor. KAHVALTIDA GÖRÜNTÜLENDİLER Deniz manzarası yerine tabiatı seçen ikili, erken saatlerde kahvaltı yaparken görüntülendi. Kendi yetiştirdikleri biberleri toplayıp organik beslenen çift, kaldıkları bölgede köylülerin gözdesi oldu. KALDIKLARI BÖLGEDE SON EV Çift ile yakından ilgilendikleri öğrenilen köylülerin, çiftin kapasını sürekli çaldığı görüldü. Kaldıkları bölgede en son ev olduğu görülen çiftin ise durumdan memnuniyeti objektiflere böyle yansıdı.