Gökçe Bahadır 'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü...

Yaprak Dökümü dizisindeki Leyla karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Bahadır oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçisi olan Gökçe Bahadır'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. Şu sıralar koronavirüs nedeniyle evinde vakit geçiren Gökçe Bahadır da sıfır makyaj modasına uydu. Gökçe Bahadır önceki gün Etiler'de objektife takıldı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu "Yeni yılda da yalnızlığa devam" dedi. Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali...