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Haberler Galeri Gökçe Bahadır 'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü...

'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın sosyal medyanın diline düştü...

dizisindeki Leyla karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 'da 1.5 milyon takipçisi olan Gökçe Bahadır'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor. Şu sıralar koronavirüs nedeniyle evinde vakit geçiren Gökçe Bahadır da sıfır makyaj modasına uydu. Gökçe Bahadır önceki gün Etiler'de objektife takıldı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü oyuncu "Yeni yılda da yalnızlığa devam" dedi. Gökçe Bahadır'ın dikkatlerden kaçmadı. İşte Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:09
Gökçe Bahadır 'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü...

dizisindeki Leyla karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 'da 1.5 milyon takipçisi olan Gökçe Bahadır'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Gökçe Bahadır 'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü...

Şu sıralar koronavirüs nedeniyle evinde vakit geçiren da sıfır makyaj modasına uydu.

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Gökçe Bahadır 'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü...

önceki gün Etiler'de objektife takıldı. Yeni yılı ailesiyle birlikte evde geçireceğini belirten oyuncu bir pastaneden alışveriş yaptı. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır "Yeni yıl hepimiz için güzel olsun. Ben de anlaştığım proje için çalışacağım" dedi.

Gökçe Bahadır 'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü...

Hürriyet'in haberine göre; uzun süredir yalnız olan oyuncu "Yeni yılda da yalnız olmaya devam edecek misiniz?" sorusu üzerine "Evet yalnızlığa devam ediyorum" diye yanıt verdi.

Gökçe Bahadır 'Yalnızlığa devam ' dedi bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı! Oyuncu Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü...

Bahadır, "Hiç aldatılan kadın oldunuz mu?" sorusu karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra "Bana böyle sorularla gelmeyin, kaçarım" diyerek aracına binip uzaklaştı.

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