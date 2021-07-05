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Haberler Galeri Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!
Giriş Tarihi: 05.07.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 11:23

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!

Bir dönem birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medyada boy boy fotoğraflarını paylaşan aşıklara kısa sürede nazar değdi. Yaşadıkları aşk ile herkesi büyüleyen çift, evlilik yolunda hazırlık yaparken, ayrılık haberleri ile bomba etkisi yarattı. Bir süredir ayrı oldukları düşünülen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinden son olarak flaş bir haber geldi. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? İşte detaylar...

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!

Bir dönem birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle magazin gündemine damga vurmuştu.

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!

Aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medyada boy boy fotoğraflarını paylaşan aşıklara kısa sürede nazar değdi.

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Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!

Yaşadıkları aşk ile herkesi büyüleyen çift, evlilik yolunda hazırlık yaparken, ayrılık haberleri ile bomba etkisi yarattı.

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!

Oyuncu çift, ayrılık kararı öncesi evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Ortaya atılan ayrılık iddiaların sebep ise Alkan'ın evlilik istememesi gösterilmişti.

Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!

TATİLDE KAFA DAĞITTI

Yaşanan ayrılığın ardından güzel oyuncu, dizideki kız arkadaşları ile uzun süre tatil yaparak kafa dağıttı.

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