Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan cephesinde sosyal medyayı sallayan gelişme!

Bir dönem birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkileriyle magazin gündemine damga vurmuştu. Aşklarını ilan ettikten sonra sosyal medyada boy boy fotoğraflarını paylaşan aşıklara kısa sürede nazar değdi. Yaşadıkları aşk ile herkesi büyüleyen çift, evlilik yolunda hazırlık yaparken, ayrılık haberleri ile bomba etkisi yarattı. Bir süredir ayrı oldukları düşünülen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinden son olarak flaş bir haber geldi. Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade barıştı mı? İşte detaylar...