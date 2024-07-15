Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gökhan Keser'den Çiğdem Batur'a romantik kutlama! "İyi ki doğdun sevgilim"
Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 16:02

Gökhan Keser'den Çiğdem Batur'a romantik kutlama! "İyi ki doğdun sevgilim"

Kariyerini İstanbul ve Londra arasında devam ettiren 42 yaşındaki Çiğdem Batur, 36 yaşındaki Gökhan Keser ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir döneme damga vuran 'Selena' dizisindeki 'Burak' karakteri ve iki kez katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla da tanınan şarkıcı Gökhan Keser ile oyuncu Çiğdem Batur'un ilişkisi tam gaz devam ediyor. Batur, sevgilisinin romantik doğum gününü paylaşımına duygusal bir mesajla karşılık verdi.

Gökhan Keser’den Çiğdem Batur’a romantik kutlama! İyi ki doğdun sevgilim

Kariyerine İstanbul ile Londra arasında devam eden Çiğdem Batur (42), geçtiğimiz mart ayında şarkıcı sevgilisi Gökhan Keser (36) ile Kuruçeşme'de ilk kez objektiflere yansımıştı.

Gökhan Keser’den Çiğdem Batur’a romantik kutlama! İyi ki doğdun sevgilim

Kuruçeşme'de bir mekandan el ele çıkan ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen ikili, 'aşk' sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gökhan Keser’den Çiğdem Batur’a romantik kutlama! İyi ki doğdun sevgilim

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Gökhan Keser, sevgilisinin 42'nci doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı kalp emojili paylaşımla kutladı.

İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum.

Gökhan Keser’den Çiğdem Batur’a romantik kutlama! İyi ki doğdun sevgilim

Çiğdem Batur ile çekilen renkli karelerine yer veren ünlü şarkıcı, takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Gökhan Keser’den Çiğdem Batur’a romantik kutlama! İyi ki doğdun sevgilim

"BU HAYATTA BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde hayat verdiği 'Leyla' karakteriyle hafızalarda yer eden Çiğdem Batur da sevgilisinin romantik mesajına kayıtsız kalmadı.

SON DAKİKA