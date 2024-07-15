Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
16:02
Gökhan Keser'den Çiğdem Batur'a romantik kutlama! "İyi ki doğdun sevgilim"
Kariyerini İstanbul ve Londra arasında devam ettiren 42 yaşındaki Çiğdem Batur, 36 yaşındaki Gökhan Keser ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir döneme damga vuran 'Selena' dizisindeki 'Burak' karakteri ve iki kez katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla da tanınan şarkıcı Gökhan Keser ile oyuncu Çiğdem Batur'un ilişkisi tam gaz devam ediyor. Batur, sevgilisinin romantik doğum gününü paylaşımına duygusal bir mesajla karşılık verdi.