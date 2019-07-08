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  • Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

Şarkıcı mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı. Göksel yoğun iş temposuna tatille ara verdi. Tatil sezonunu açan Göksel'in mayolu pozuna binlerce yorum ve beğeni geldi. Göksel'in fiziği de şarkılarından sonra tam not aldı. Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Göksel, yorgunluğunu atmak için tatile gitti. Tatil yaparken hayranlarını da ihmal etmeyen Göksel, mayolu pozuyla oldukça yorum aldı. Sesiyle yıllardır gündemde olan Göksel, bu kez fiziğiyle de çok konuşuldu. Yıllardır ekranlarda olan Göksel fiziğiyle dikkat çekince ünlü sanatçının yaşı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 08.07.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 08:03
Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

'in mayolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen Göksel'in tatil pozu beğeni yağmuruna tutuldu. Magazin dünyasında genellikle sesiyle ön planda olan Göksel bu kez fiziğiyle de beğenileri topladı. Göksel'in çok konuşulan tatil pozundan sonra yaşını merak eden hayranları için Göksel'in ve diğer ünlü isimlerin yaşlarını derledik. İşte Göksel ve diğer ünlülerin yaşları…

Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

MÜGE ANLI

Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

İLKER İNANOĞLU

Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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