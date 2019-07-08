Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

Göksel'in mayolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen Göksel'in tatil pozu beğeni yağmuruna tutuldu. Magazin dünyasında genellikle sesiyle ön planda olan Göksel bu kez fiziğiyle de beğenileri topladı. Göksel'in çok konuşulan tatil pozundan sonra yaşını merak eden hayranları için Göksel'in ve diğer ünlü isimlerin yaşlarını derledik. İşte Göksel ve diğer ünlülerin yaşları…