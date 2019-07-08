Göksel fiziğiyle tam not aldı! Göksel'in yaşını duyan inanamadı...

Şarkıcı Göksel mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı. Göksel yoğun iş temposuna tatille ara verdi. Tatil sezonunu açan Göksel'in mayolu pozuna binlerce yorum ve beğeni geldi. Göksel'in fiziği de şarkılarından sonra tam not aldı. Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Göksel, yorgunluğunu atmak için tatile gitti. Tatil yaparken hayranlarını da ihmal etmeyen Göksel, mayolu pozuyla oldukça yorum aldı. Sesiyle yıllardır gündemde olan Göksel, bu kez fiziğiyle de çok konuşuldu. Yıllardır ekranlarda olan Göksel fiziğiyle dikkat çekince ünlü sanatçının yaşı merak konusu oldu.