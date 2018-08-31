Göksel: Sizce depresyonda mıyım?

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDEN DAHA KIYMETLİ BİR ŞEY YOK'

'Merhaba Antalya' diyerek, Antalyalıları selamlayan şarkıcı, "Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için, Antalya'da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsun" diyerek sevenlerinin bayramını kutladı. Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, "Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorum" diyerek, özgürlüğün önemine değindi.