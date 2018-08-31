Göksel: Sizce depresyonda mıyım?

'BENİ YILLARDIR DEPRESYONDA BİLİYORSUNUZ'
Kıvrak dansları ile izleyenleri büyüleyen Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Hayranlarına, "Sizi depresyona sokmak istemezdim. Fakat benim yazdığım şarkıların bazıları sizi bir hayli depresyona sokuyor, biliyorum. Şimdi birini daha söyleyeceğim, mecburum. Beni yıllardır maalesef depresyonda biliyorsunuz. Sizce depresyonda mıyım?" diye sordu. 'Hayır' yanıtını alan şarkıcı, 'Hah, hele şükür' diyerek konserine devam etti.
Konser sonunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Göksel'e çiçek verdi.
Kaynak: DHA