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Haberler Galeri Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:08

Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!

Magazin kulisleri onları konuşuyor… 27 yıllık evliliklerini bir yıl önce bitiren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 'Oscar'lık Sahneler' oyununda karşılaştı. Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açan Arzum Onan, oyun öncesi yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu. Arzum Onan, evlilik açıklamasına ise bakın ne yanıt verdi! Öte yandan; Mehmet Aslantuğ ise eski eşinin bu ilişkisini ilk duyan kişi olduğunu açıkladı. Mehmet Aslantuğ "Arzum ilk bana söylemişti, haberim var" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!

Bir dönemin gözde çifti Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Boşanmaya el ele giden çiftten Arzum Onan, gönlünü Orkan Özkan, kaptırdı. Eski eşi Mehmet Aslantuğ, bu aşk hakkında bakın ne dedi.

Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!

50 yaşındaki Arzum Onan, aradığı aşkı bu kez iş insanı Orkan Özkan'da buldu. Arzum Onan yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.

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Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!

'UZAK MESAFE O YÜZDEN'

Arzum Onan gönlünü, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı söylenmişti.

Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!

Sevgilisi için 14 saat uçuş yaptığı söylenen Arzum Onan 'Uzak mesafe o yüzden' dedi.

Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!

Muhabir Online'ın haberine göre; İlişkisi için 'Her şey yolunda' diyen Onan, evlilik sorularına karşılık ise 'Yok öyle bir şey' yanıtını verdi.

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