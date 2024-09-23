Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
10:08
Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran Arzum Onan’dan evlilik açıklaması! Eski eşi Mehmet Aslantuğ bu aşk hakkında bakın ne dedi!
Magazin kulisleri onları konuşuyor… 27 yıllık evliliklerini bir yıl önce bitiren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 'Oscar'lık Sahneler' oyununda karşılaştı. Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açan Arzum Onan, oyun öncesi yeni sevgilisi hakkında ilk kez konuştu. Arzum Onan, evlilik açıklamasına ise bakın ne yanıt verdi! Öte yandan; Mehmet Aslantuğ ise eski eşinin bu ilişkisini ilk duyan kişi olduğunu açıkladı. Mehmet Aslantuğ "Arzum ilk bana söylemişti, haberim var" dedi. İşte merak edilen tüm detaylar…