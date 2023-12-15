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Haberler Galeri Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 16:58

Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün paylaştığı dizi, son olarak ayrılık haberleriyle adından söz ettirmişti. Düğüncü Muammer karakterine hayat veren Ali Düşenkalkar, yapıma ölerek veda etti. İzleyiciler, bu ayrılığı sindiremeden saç baş yoldurtan bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz sezonda diziden ayrılan oyuncu geri dönme kararı aldı. O isim, Taner ve Selma'nın aşkını paramparça etmeye geliyor! İşte Gönül Dağı dizisine geri dönen o oyuncu…

Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümleriyle yayın hayatına tam gaz devam ediyor.

Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

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Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanan dizi, dördüncü sezonunda da reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

Gedelli kasabasında yaşayan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesine odaklanan yapım, son zamanlarda hem ayrılık hem de oyuncu kadrosuna eklediği yeni isimlerle gündeme geliyor.

Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz bölümünde Düğüncü Muammer karakterine hayat veren Ali Düşenkalkar, projeye ölerek veda etmişti.

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