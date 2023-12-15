Gönül Dağı hayranlarına saç baş yoldurtacak gelişme! Diziye veda eden oyuncu geri dönüyor! Taner ve Selma’nın aşkını paramparça edecek...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün paylaştığı dizi, son olarak ayrılık haberleriyle adından söz ettirmişti. Düğüncü Muammer karakterine hayat veren Ali Düşenkalkar, yapıma ölerek veda etti. İzleyiciler, bu ayrılığı sindiremeden saç baş yoldurtan bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz sezonda diziden ayrılan oyuncu geri dönme kararı aldı. O isim, Taner ve Selma'nın aşkını paramparça etmeye geliyor! İşte Gönül Dağı dizisine geri dönen o oyuncu…