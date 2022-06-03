Gönül Dağı’nın Asuman’ı cesur tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Gönül Dağı dizisinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde alan Hazal Çağlar tekne pozunu takipçileriyle paylaştı. Gönül Dağı'nın Asuman Hazal Çağlar güzelliğiyle parmak ısırttı. İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın Instagram halleri sosyal medyayı salladı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın tekne pozları...