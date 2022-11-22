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Haberler Galeri Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! "Böyle güzellik görülmedi"
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:37

Gönül Dağı'nın AsumanHazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! "Böyle güzellik görülmedi"

Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar yeni pozları ile yaktı geçti. Gönül Dağı dizisinin güzeli Hazal Çağlar pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyanın çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın çöl pozlarına takipçilerinden yorum yağdı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar'ın çöl pozları sosyal medyayı salladı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın beğeni yağan halleri...

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Böyle güzellik görülmedi

İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Böyle güzellik görülmedi

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Böyle güzellik görülmedi

Hazal Çağlar'dan yeni pozları gelmeye devam ediyor.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Böyle güzellik görülmedi

Gönül Dağı dizisi ile oyunculuğa adım atan Hazal Çağlar kısa sürede şöhreti yakaladı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Böyle güzellik görülmedi

Hazal Çağlar yaz aylarından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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